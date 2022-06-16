Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Страны Запада на данный момент приняли свыше 10 тысяч санкций, которые связаны с Россией. Об этом 16 июня сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Российский дипломат обнародовала текст своего выступления на ПМЭФ-2022 в рамках панельной предстоящей дискуссии «Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом».

«Принято рекордное, более 10 тысяч, количество санкций против всего и всех без разбору», — отметила она в своем сообщении.

«Абсурдно даже не их астрономическое число, а обосновывающие формулировки — например, «за поддержку действий Российского государства». Такая вот провинность россиянина», — добавила Захарова.

Как передавало ИА REGNUM, ранее немецкое издание Junge Welt сообщило, что прекращение поставок российской нефти грозит сокращением тысяч рабочих мест в Германии.