Париж, 16 июня, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Из-за тревожной ситуации в мире власти Франции намерены увеличить военные расходы, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Франция переоценит свои военные расходы и войдет «в военную экономику», в которой, я полагаю, нам придется долго организовываться», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Во Франции, как и везде, эксперты видят «тревожные сигналы» возобновления гонки вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон считает заявку Молдавии на членство в ЕС «совершенно законной».