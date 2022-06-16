Оренбург, 16 июня, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Оренбургской области правительство утвердило программу оптимальной для восстановления здоровья медицинской реабилитации. Документ рассчитан до 2024 года, сообщили в пресс-служба губернатора.

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На реализацию программы в 2022 году из федерального бюджета выделено 111,7 млн рублей. Деньги израсходуют на покупку медицинских изделий, необходимых для проведения курсов реабилитации больных.

В программу вошли Областной центр медицинской реабилитации, Бузулукская больница скорой медицинской помощи, Оренбургская областная клиническая больница, Областной врачебно-физкультурный диспансер, Оренбургская городская клиническая больница им. Н. И. Пирогова. В 2022 году запланировано оснащение оборудованием Областного центра медицинской реабилитации и Бузулукской больницы скорой медицинской помощи. К 2024 году на базе Областного центра завершится поэтапная организация отделения реанимации и интенсивной терапии, начнется оказание высокотехнологичной медицинской помощи по нейрореабилитации после перенесенного инсульта и черепно-мозговой травмы при нарушении двигательных и когнитивных функций.