Москва, 16 июня, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В четверг, 16 июня, в Москве ожидается переменная облачность и небольшие осадки. Об этом сообщили в центре погода «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

При этом прохлады синоптики не обещают.

«Сегодня днём ожидается переменная облачность, +20…+22 °С, ветер западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы», — уточнили в центре погода.

Ближайшей ночью ожидается малооблачная погода, температура воздуха составит +16… +18 °С. Атмосферное давление в пределах нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в ближайшие дни сохранится «нормальное лето в московском исполнении» с кратковременным повышением температуры воздуха 20 июня. Ночью температура воздуха составит +10… +15 °C, днём — +20… +25 °C. По первым расчётам, в начале следующее недели температура будет ещё выше — +25… +27 °C, даже до +29 °C.