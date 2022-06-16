Москва, 16 июня, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Газпром» уведомила австрийскую компанию OMV, что планирует сократить поставки газа стране. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу OMV.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

В OMV не уточнили, насколько именно уменьшаются поставки.

«Но это снижение может быть полностью компенсировано OMV», — подчеркнул представитель компании.

Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg сообщило, что немецкая компания Uniper получила из России на 25% меньше газа, чем указано в контракте.

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