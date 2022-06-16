Чебоксары, 16 июня, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Чувашии в январе–апреле 2022 года по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом рождаемость и смертность снизились соответственно на 8,4% и 6,3%. Соответствующие предварительные данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным ведомства, в январе–апреле в республике родились 3193 ребёнка, что на 294 меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Рождаемость за указанный период упала на 8,4%.

Статистики отмечают, что среди новорожденных 1039 детей были первенцами в семьях (32,5% от общего числа родившихся), 1149 детей (36%) — вторыми по очерёдности рождения в «ячейках» общества, 737 детей (23,1%) — третьими, 265 детей (8,3%) – четвертыми и более.

Умерли за четыре месяца 5779 жителей Чувашии. Это на 388 человек меньше, чем было по итогам января — апреля 2021 года, рождаемость сократилась на 6,3%.

Как и в январе–апреле 2021 года, число умерших в Чувашии превысило число родившихся в 1,8 раза.