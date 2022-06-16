«Зенит» расторг контракт с вратарём Крицюком
Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» расторг контракт с вратарём Станиславом Крицюком. Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.
«К сожалению, состояние здоровья Станислава не позволяет ему не только играть, но пока и тренироваться в общей группе», — сказал Медведев.
Он добавил, что клуб и 31-летний игрок приняли совместное решение, что в этой ситуации лучше расторгнуть контракт, чтобы он мог сосредоточиться на здоровье.
По словам Медведева, Крицюк будет тренироваться и лечиться в клубе до конца месяца.
Напомним, в сентябре 2021 года Крицюк перешел в «Зенит» из португальского «Жил Висенте». Он провёл за команду 11 матчей, в которых пропустил 15 голов. В последний раз он выходил на поле в ноябре в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса», после чего получил травму ноги.