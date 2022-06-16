Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» расторг контракт с вратарём Станиславом Крицюком. Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Зенит» Станислав Крицюк

«К сожалению, состояние здоровья Станислава не позволяет ему не только играть, но пока и тренироваться в общей группе», — сказал Медведев.

Он добавил, что клуб и 31-летний игрок приняли совместное решение, что в этой ситуации лучше расторгнуть контракт, чтобы он мог сосредоточиться на здоровье.

По словам Медведева, Крицюк будет тренироваться и лечиться в клубе до конца месяца.

Напомним, в сентябре 2021 года Крицюк перешел в «Зенит» из португальского «Жил Висенте». Он провёл за команду 11 матчей, в которых пропустил 15 голов. В последний раз он выходил на поле в ноябре в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса», после чего получил травму ноги.