Пермь, 16 июня, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Второй отдел по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю проводит доследственную проверок по поводу расходов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) на безопасность. Об этом сообщает издание »Коммерсантъ».

Oleg chirkov Турникет

Следователи зарегистрировали сразу несколько материалов проверки относительно трат вуза. Речь идет как о собственных доходах университета, так и о субсидиях, которые были выделены из федерального бюджета. Изучаются обстоятельства о расходах на приобретение и установку систем автоматической пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, а также управления оповещением и эвакуацией.

Напомним, в отношении руководства ПГНИУ возбудили уголовное дело. Он связано в выявленными нарушениями в системе охраны, оповещения и эвакуации на территории вуза.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 сентябре 2021 года студент устроил расстрел на территории университета. Погибли шесть человек, ранения получили десятки людей. По версии следствия, из-за нерабочей системы оповещения в день вооружённого нападения люди не смогли своевременно покинуть опасное место.