Ростов-на-Дону, 16 июня, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону приговорил секретаря военкомата, бравшей взятки, к выплате штрафа. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по Ростовской области.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка Коррупция

Установлено, что руководители военно-учебного центра Ростовского государственного университета путей сообщения (РГУПС) объявили сбор денег среди студентов для оформления необходимых им справок. Затем через посредников взятки передавались секретарю военно-врачебной комиссии военкомата Октябрьского и Ворошиловского районов.

Суд назначил женщине штраф в размере 30 тыс. рублей.

За посредничество во взяточничестве перед судом предстанут ещё два человека. Это сотрудник военно-учебного центра РГУПС и отчисленный студент.