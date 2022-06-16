Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Терминал для экспорта и импорта зерна и других насыпных грузов в Усть-Луге Кингисеппского района Ленобласти построит группа компаний «Содружество». Соответствующее соглашение подписано 16 июня на ПМЭФ-2022 губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и директором УК «Содружество» Александром Шендерюком-Жидковым.

Port-ustluga.ru Порт Усть-Луга

Проект по строительству производственно-логистического комплекса, ориентированного на экспорт и импорт зерновых, пищевых и других насыпных грузов, в морском торговом порту Усть-Луга планируется реализовать к 2026 году. Мощность перевалки составит до 10 млн тонн в год. Объем инвестиций — более 30 млрд рублей, проект создаст не менее 600 новых рабочих мест.

Терминал будет обеспечивать перегрузку экспортных и импортных сельскохозяйственных грузов с железнодорожного транспорта на морской и с морского транспорта на железнодорожный.

«Мы с компанией пришли к единому правильному решению о месте размещения зернового терминала в Ленинградской области ― в порту Усть-Луга. Сегодня, когда тема продовольственного обеспечения особенно актуальна на мировом уровне, в нашем регионе начинает работу один из крупнейших мировых экспортеров агропромышленной продукции», ― отметил Александр Дрозденко.

Группа компаний «Содружество» является агропромышленным холдингом, обладающим развитой портовой и складской инфраструктурой на Балтийском море и собственным парком вагонов.