Москва, 16 июня, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил тенденцию Украины к переименованию и ожидает от президента республики Владимира Зеленского переименования Киева в Нуланд.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Следующим шагом для Зеленского должно стать переименование Киева в Нуланд (в честь заместителя госсекретаря США, раздававшей печеньки на Майдане)», — отметил Володин в телеграм-канале.

Парламентарий обратил внимание на то, что улицу Юрия Гагарина в Киеве хотят переименовать в честь американского астронавта Нила Армстронга.

«Неонацистский режим, уничтожив историю своего народа, превратил Украину в колонию США», — констатировал Володин.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, после госпереворота на Украине в феврале 2014 года киевская власть последовательно переписывает историю, в частности, в школах и вузах начали объяснять, что Великой Отечественной войны для Украины не было — была Вторая мировая.

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