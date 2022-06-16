Махачкала, , 09:15 — REGNUM В Дагестане произошел пожар в ковровом цеху. Выгорело почти 700 кв. м территории. В результате ЧП есть пострадавшие, сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожар

Инцидент произошел 15 июня около 21:00 на улице Майской в Ленинском районе Махачкалы. В тушении пожара принимали участие около 60 человек, применялось 20 единиц техники. При ликвидации огня пострадал сотрудник МЧС. Его доставили в больницу.

По данному факту организована проверка прокуратуры. Причины пожара устанавливаются. В ведомстве уточнили, что у госпитализированного пожарного признаки отравления продуктами горения. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили в региональном минздраве.