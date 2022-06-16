Улан-Удэ, 16 июня, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины возле ночного клуба. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, 31-летний потерпевший поступил в больницу 14 июня.

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По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний мужчина. По версии следствия, ночью во дворе прилегающей к территории клуба «Feliciti» в центре города произошёл конфликт между пьяными молодыми людьми, который перерос в драку.

«В ходе потасовки обвиняемый оторвал от забора металлический прут и нанёс им потерпевшему несколько ударов по голове. Очевидцы происходящего вызвали скорую медицинскую помощь. Потерпевший в результате полученных травм через некоторое время скончался в больнице», — отметили в управлении.

К настоящему времени задержанному предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о заключении его под стражу.