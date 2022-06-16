Москва, , 09:13 — REGNUM На данный момент Россия и США находятся в весьма горячей точке противостояния. Об этом 15 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас мы находимся в весьма и весьма горячей точке противостояния», — сказал представитель Кремля в интервью РИА Новости.

При этом ранее Песков рассказал, что в данный момент диалог между Россией и США фактически отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки Вашингтона задушить Россию санкционными мерами провалились, это признают международные эксперты, в том числе и из США.