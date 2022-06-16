В США выясняют, как американская электроника попала к российским военным
Вашингтон, 16 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Российские военные пользуются на Украине снаряжением и техникой, которые оснащены чипами американского производства. Власти США выясняют, почему не сработали экспортные ограничения, сообщает газета The Washington Post.
Источники издания рассказали, что расследования по этому поводу начали американский минторг и ФБР. Они попытаются отследить обратный путь электроники до поставщиков в США.
«Тот факт, что чип компании обнаружен в системе вооружений, не означает, что мы начали расследование в отношении этой компании. Однако мы начали расследование того, как чип этой компании попал в эту систему», — пояснил представитель минторга США.
Электроника, произведённая на Западе, обнаружена в российской технике и военном оборудовании на Украине. Предполагается, что большую часть этой электроники выпустили ещё до ужесточения экспортного контроля в отношении России в 2014 году.
Однако есть и компоненты, произведённые не ранее 2020 года. В технике и средствах связи, которыми пользуются ВС РФ, нашли детали производства 70 компаний, базирующихся в Европе и США.
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