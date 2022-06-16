Краснодар, 16 июня, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Пожар на складе в Краснодаре полностью ликвидировали на 17:20 16 июня, сообщили в региональном оперативном штабе.

76.mchs.gov.ru Пожар

Пожар произошёл на улице Топилиной — загорелись складские помещения на площади в 1000 кв. метров. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 03:18. Огонь быстро распространялся, пожару был присвоен третий ранг. Локализовать возгорание Удалов в 05:27, полностью ликвидировать — в 07:20.

В тушении возгорания участвовали 104 человека и 30 единиц техники. Погибших или пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.