Оренбург, , 09:12 — REGNUM Отряд казаков Первого отдела Оренбургского казачьего войска в полном составе вернулся домой из района проведения специальной военной операции на Украине. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

Оренбургские казаки Наталья Хомутова © ИА REGNUM

Вернувшихся казаков дома встречали хлебом и солью. Бойцы привезли с собой и знамя, подаренное батальоном «Призрак», вместе с которым оренбургские казаки принимали участие в освобождении территорий Донбасса и Украины. Вернувшихся добровольцев поприветствовали военный комиссар Оренбургской области Дмитрий Килеев и первый заместитель атамана Первого отдела Оренбургского войскового казачьего общества Олег Борисов.

«Ратными делами казаков, солдат России сегодня возрождается российское казачество и укрепляется государство», — отметил Килеев.

Продолжают участие в специальной военной операции на Украине 382 казака Оренбургского казачьего войска.

Напомним, что отряд казаков из Оренбургской области отправился для прохождения службы в Донбассе 10 апреля. Подразделение было скомплектовано из числа добровольцев. Их сменил четвертый отряд Первого отдела Оренбургского войскового казачьего общества, состоящий из 66 человек. Они пополнят ряды казачьего батальона «Ермак».

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