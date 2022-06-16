Таллин, 16 июня, 2022, 09:11 — ИА Регнум.

Железная дорога

Шесть предприятий Эстонии, четыре самоуправления и Союз местных самоуправлений Харьюмаа (Таллин и его пригороды) подписали соглашение о сотрудничестве в вопросе возобновления исследований по вопросу строительства Таллинской окружной железной дороги.

Как сообщает портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR, идея такой дороги не нова, к ней власти Эстонии возвращаются время от времени уже несколько последних лет.

«Мы подготовили ходатайство правительству Эстонии об инициации специальной государственной планировки. Оттуда вытекают уже следующие действия», — сообщил глава Союза местных самоуправлений Харьюмаа Андре Сепп.

Если правительство даст «добро», то в ходе дальнейшей государственной закупки будет найден планировщик, и через семь лет планировка окружной железной дороги возле столицы Эстонии должна быть готова. Таллин также выразил заинтересованность в переносе железной дороги на окраины или за черту города. Помимо того, что из центра исчезнут опасные грузы и препятствия для автомобильного транспорта, еще и освободится территория товарных станций Юлемисте и Копли.

Сейчас предлагаются два потенциальных маршрута. По словам заместителя старейшины волости Ляэне-Харью Эрки Рубена, Таллинская окружная железная дорога будет проходить через порт Мууга, откуда можно дальше везти товар.

Окончание проекта запланировано на 2030-е годы. Первоначальная сумма, которую придется вложить его участникам, составляет 1,3 млн евро, из которых половину выделит Таллин. Еще столько же готово профинансировать государство.