Чебоксары, 16 июня, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Чебоксарском районе завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту ДТП, жертвами которого стали три человека. Обвиняемый вину не признал, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Перед судом предстанет 57-летний житель Воронежской области. Авария произошла 4 февраля 2022 года на дороге Чебоксары — Сурское недалеко от деревни Чиганары Чебоксарского района.

По версии следствия, обвиняемый при управлении «Митцубиси» нарушил правила дорожного движения, выехал на «встречку» и столкнулся с «Ладой Грантой». В результате ДТП на месте происшествия скончались три человека: водитель и два пассажира «Жигулей».

Правоохранители отмечают, что фигурант уголовного дела не признал вину: по его мнению, к выезду на «встречку» привели ненадлежащие дорожные и погодные условия.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть трёх лиц). Разбирательства будут проходить в Чебоксарском районном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в Шумерлинском районе Чувашии получила тяжёлые травмы в аварии 14-летняя школьница. По данным полиции, подростки катались на мотоцикле, и водитель сбил выбежавшего из леса кабана, после чего транспортное средство опрокинулось.

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