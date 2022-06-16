Луганск, , 09:07 — REGNUM Вырвавшиеся из бомбоубежища завода «Азот» в Северодонецке (ЛНР) мирные жители рассказали об иностранных наемников на предприятии.

«Много наемников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом, на английском языке. И на других иностранных языках», — рассказала РИА Новости одна из вырвавшихся с предприятия женщина.

Она жила вместе с невесткой и ее детьми в бомбоубежище два месяца.

По ее словам, иностранные наемники не разрешали им выходить из убежища, говоря, что снаружи якобы опасно, потому что «идет зачистка». Она добавила, что выбираться им пришлось с предприятия пешком. Сейчас они размещены в соседнем селе Новая Астрахань.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что Киев сорвал гуманитарную акцию, организованную ВС РФ по выводу мирных жителей города Северодонецка с территории завода «Азот».

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