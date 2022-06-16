Москва, 16 июня, 2022, 09:06 — ИА Регнум. С точки зрения импортозамещения нужно понимать, что крупные компании, особенно корпорации с государственным участием, могут позволить себе вложить значительные средства в доработку под свои требования или в создание с нуля отечественных решений, автоматизирующих технологические или бизнес-процессы, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор компании «Цифровая индустриальная платформа», совместное предприятие ГК «Цифра» и ПАО «Газпром нефть» Александр Смоленский.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2022

«Малый и средний бизнес (МСП) такими возможностями не обладает. Им нужны дешевые, ограниченные по функционалу, доступные решения и, прежде всего, облачные. Малый и средний бизнес обычно не любит покупать лицензии: он хочет получать сервис за разумную, очень скромную плату.

В области автоматизации бизнес-процессов импортозамещение для МСП шло у нас в стране и так довольно быстро: достаточно вспомнить сервисы от Сбера, Мейл. ру, Яндекса и других. Они уже забрали значительную часть рынка, потому что были дешевле, чем зарубежные аналоги и хорошо адаптированы под российские особенности.

Есть немало отечественных разработчиков, которые автоматизируют различные сегменты МСП в массовых секторах. Например, у рестораторов есть выбор из нескольких отечественных систем, автоматизирующих их бизнес.

При этом есть немало достаточно узких сегментов, где российский софт не развит, например, в сфере проектирования (так называемые CAD-системы).

В этих областях представители МСП и так были не слишком щепетильны, а сейчас вероятность того, что компании массово перейдут на нелицензионное иностранное ПО сильно возрастает.

В этом случае, из-за отсутствия спроса, российским разработчикам будет непросто идти в сектор создания специализированного софта для МСП. Очень сложно конкурировать с «бесплатным решением» в секторе, где все настроены на поиск экономичного решения.

Российские компании сейчас относительно безболезненно переходят на уже доступные отечественные решения для хранения данных, учета, автоматизации деятельности там, где они есть.

А вот создание и переход на специализированный софт займет годы и будет происходить, только если государство будет направлять этот процесс», — высказал своё мнение Александр Смоленский.

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