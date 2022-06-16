Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Из-за того, что киевский режим практически в ежедневном режиме посылает запросы на оружие и часто их меняет, страны Запада сталкиваются при этом с трудностями и некоторые из них почти исчерпали свои запасы. Об этом 16 июня рассказала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит в ходе конференции по безопасности в Вашингтоне.

Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Смит, процесс запроса Киевом оружия у Запада постоянно развивается и имеет много составляющих.

«В первую очередь нам нужно обращаться к постоянно меняющемуся списку запросов, поступающих от Киева почти на ежедневной основе. Мы получаем поток запросов, <…> пытаемся вместе с союзниками определить, кто из них может отреагировать, кто готов что предоставить. Это затруднительно и сложно, потому что, опять же, запросы быстро меняются», — сказала она.

Также постпред США при НАТО уточнила, что некоторые страны альянса «отдали все, что у них было» и добавила, что несколько государств ввиду этого начали выражать озабоченность исчерпанием своих запасов.

При этом Смит добавила, что эти страны «осознают, что они за последние месяцы <…> предоставили огромные объемы техники, и заново оценивают, что еще они могут предоставить» киевскому режиму, уточнив, что из-за этого они хотят переключиться на оказание финансовой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует обещания стран альянса передать дополнительные партии вооружений Украине, в том числе тяжелую технику и дальнобойные установки.