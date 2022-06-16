Ереван, 16 июня, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В мае Армению посетили 116 тыс. иностранных туристов, что меньше, чем в допандемийном 2019 году, но гораздо больше показателей 2020 и 2021 годов. Об этом сообщил журналистам на полях конференции «Стык науки и бизнеса» глава минэкономики Ваан Керобян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Он отметил, что поток туристов восстанавливается и довольно большими темпами. Министр также отметил, часть этого потока — граждане России, которые, возможно, останутся в республике надолго.

«Что касается постоянно проживающих в Армении людей, которые только переехали, то их несколько десятков тысяч. Они уже внесли существенные изменения в различные сферы нашей жизни, в том числе в область культуры, потребления и услуг», — сказал Керобян.

Стоит отметить, что ранее, по словам Керобяна, за первые четыре месяца 2022 года в Армению прибыли 355 тыс. туристов, что почти в три раза больше, чем в 2021 году. Чаще всего туристы приезжают из России и Ирана.