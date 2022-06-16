Париж, 16 июня, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон считает заявку Молдавии на членство в ЕС «совершенно законной», передает BFM TV.

Gouvernement.fr Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон рассказал о запросе Молдавии о вступлении в Европейский союз.

«Молдавия подала заявку на членство. Это желание совершенно законно. Эта заявка будет рассмотрена через десять дней», — пояснил глава французского государства.

Глава государства обозначил свое желание предоставить Молдавии статус государства-кандидата, подчеркнув «легитимность вступления молдавского народа в ЕС».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли на Украину.

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