Санкт-Петербург, , 09:02 — REGNUM Основной задачей Министерства спорта РФ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) является интегрирование других направлений и отраслей в спорт. Об этом 16 июня заявил журналистам глава ведомства Олег Матыцин перед забегом SPIEF RUN.

Олег Матыцин Duma.gov.ru

«Впервые за историю форума у нас большой павильон Минспорта. Основная задача — максимально интегрировать другие отрасли и направления в спорт», — сказал Матыцин.

По его словам, спорт сейчас не сам по себе, а часть образовательной, культурной и бизнес-деятельности.

Он добавил, что сегодня спорт находится под санкциями и давлением, поэтому нужно обратить внимание на укрепление национальной системы спорта. В этом может помочь бизнес-сообщество и представители других отраслей деятельности.

Напомним, ПМЭФ проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в 2022 году: «Новый мир — новые возможности».

Читайте ранее в этом сюжете: Матыцин рассказал о защите российского спорта в условиях санкций