Кызыл, , 09:02 — REGNUM Делегация из Тувы на Петербургском экономическом форуме представит проект создания нового международного транспортного железнодорожного коридора через республику из России в Монголию и Китай. Об этом рассказал глава региона Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Транспортные коридоры © ИА REGNUM

«Представим его завтра в рамках заседания Совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», которое пройдет под председательством полномочного представителя Президента РФ в СФО А. Серышева», — написал он в своём телеграмм-канале 15 июня.

Кроме того, представители Тувы запланировали в рамках форума ряд встреч по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории республики, а также подписание соглашений о сотрудничестве.