Хабаровский край, 16 июня, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве детского сада в селе Матвеевка Хабаровского края. Документацию проекта не скорректировали вовремя, здание учреждения образования не было возведено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июня в пресс-службе прокуратуры региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Строительство детского сада в Твери

Читайте также: Прокуратура выявила нарушение при реализации нацпроекта во Владивостоке

«КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» в решении указанных вопросов бездействовало, не принимало меры по корректировке проектно-сметной документации, что привело к приостановлению строительства детского сада, расторжению контракта с подрядчиком, невозможности реализации национального проекта в установленный срок, нарушению прав несовершеннолетних на общедоступность дошкольного образования», — отметили в надзорном ведомстве.

Возводить здание помешало то, что не была учтены необходимость вертикальной планировки территории, сноса и вывоза зелёных насаждений. Также в документации допустили ошибки при расчёте стоимости противопожарных ёмкостей и оборудования для лифта.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). В дошкольное учреждение должны были пойти 110 детей, достроить его планировали в конце 2021 года. Здание возводилось в рамках нацпроекта «Демография».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Приморском крае прокуратура Владивостока в ходе проверки выявила нарушение соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при реализации нацпроекта «Демография». Это помешало построить по Владивостоке детский сад.