Ростов-на-Дону, , 09:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону 16 июня пятизвёздочный отель Hyatt примет первых гостей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Группы Агроком» — компании, завершившей строительство долгостроя.

Строительство гостиницы Hyatt в Ростове-на-Дону Donland.ru

Открытие гостиницы предварила церемония освящения международного конгрессного центра, в структуру которого входит отель Grand Rostov by Hyatt Regency («Гранд Ростов Хаятт Ридженси»). Молебен отслужил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

«Первых гостей отель примет 16 июня», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что общая стоимость строительства гостиницы составила примерно 9 млрд рублей. Отель рассчитан на 200 номеров. Также на территории предусмотрена вместительная парковка, несколько конференц-залов, конгресс-зал, SPA, фитнес-центр, бассейн.

Как уже сообщало ИА REGNUM, гостиницу начали строить десять лет назад. Работы на объекте после долгого простоя возобновилось в апреле 2019 года.

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