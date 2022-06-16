Женева, Швейцария, , 08:59 — REGNUM Кризис продовольственной безопасности заставит еще больше людей покинуть свои дома в беднейших странах, что приведет к рекордному росту числа перемещенных лиц, сказал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, как передает об этом агентство Reuters.

Засуха в Сомали Oxfam East Africa

В докладе управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) отмечается, что, по данным на конец 2021 года, около 89,3 миллиона человек были вынужденно перемещены в разных странах мира в результате преследований, конфликтов, жестокого обращения и насилия. Впоследствии еще несколько миллионов человек покинули Украину или были перемещены в ее границах, а рост цен, связанный с блокированием экспорта зерна, может привести к еще большему перемещению населения в других странах.

По словам Гранди, если не принять быстрые меры, то последствия, будут «разрушительными». По его словам, уже сейчас всё больше людей покидают свои дома из-за роста цен и напряженности в африканском регионе Сахель.

В целом число перемещенных лиц росло ежегодно в последние десять лет, говорится в докладе управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Сейчас оно более чем в два раза превышает 42,7 миллиона человек, перемещенных в 2012 году.

Гранди также подверг критике, по его выражению, «монополию» на ресурсы, выделяемые Украине, в то время как другие программы помощи перемещенным лицам и беженцам недофинансируются.

«Украина не должна заставлять нас забывать о других кризисах», — сказал он, упомянув двухлетний конфликт в Эфиопии и засуху в Сомали.

Реакция ЕС была «неравномерной», добавил Гранди. Он напомнил, как страны препирались из-за приема небольших групп мигрантов, приплывающих на лодках через Средиземное море, и сравнил это с их щедростью по отношению к украинским беженцам.

«Безусловно, это доказывает один важный момент: реагирование на приток беженцев, на прибытие отчаявшихся людей на берега или границы богатых стран нельзя назвать не поддающимся контролю», — сказал он.

Также в докладе отмечается, что в конце 2021 года страны с низким и средним уровнем дохода приняли 83% беженцев в мире.

Читайте ранее в этом сюжете: В ООН сообщили о бедственном положении беженцев в Иордании