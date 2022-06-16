Ульяновск, 16 июня, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Ульяновской области произошёл пожар в продовольственном магазине. Погибших нет, сообщает управление МЧС.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Информация о возгорании поступила в ведомство после полудня 15 июня. По данным управления, в Новоульяновске произошло загорание в здании продовольственного магазина.

«Пострадавших, погибших нет», — говорится в релизе.

О причинах пожара и ущербе не сообщается.

Всего 15 июня в Ульяновской области зарегистрировано пять техногенных пожаров, пострадавших нет.

Спасатели призывают жителей быть предельно внимательными при обращении с огнём, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня 2022 года произошёл пожар в здании на территории мелькомбината в Димитровграде. Пострадавших нет.

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