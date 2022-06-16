Тюмень, , 08:57 — REGNUM В Тюменской области снимается запрет на посещения лесов с 17 июня 2022 года. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Напомним, во время действия противопожарного режима было запрещено, помимо посещения лесов, разведение открытого огня на приусадебных участках, проведение работ, связанных с огнём.

Отмечается, что с 8 июня были увеличены штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в 10 раз для физических лиц и в два раза для юридических. Причём уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём наступает при ущербе от 10 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тюменской области особый противопожарный режим был введён 15 апреля 2022 года.

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