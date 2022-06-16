Тюмень, 16 июня, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Тюменской области снимается запрет на посещения лесов с 17 июня 2022 года. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Напомним, во время действия противопожарного режима было запрещено, помимо посещения лесов, разведение открытого огня на приусадебных участках, проведение работ, связанных с огнём.

Отмечается, что с 8 июня были увеличены штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в 10 раз для физических лиц и в два раза для юридических. Причём уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём наступает при ущербе от 10 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тюменской области особый противопожарный режим был введён 15 апреля 2022 года.