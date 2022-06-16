Вашингтон, 16 июня, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Соединённые Штаты поставят нуждающимся государствам вакцину от коронавируса Pfizer для детей в возрасте от пяти до 12 лет. Об этом на прошедшем накануне, 15 июня, мероприятии в Госдепартаменте США, посвящённом борьбе с пандемией коронавируса, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Вакцина

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Он уточнил, что поставки будут осуществляться в рамках международного механизма COVAX на безвозмездной основе.

«США в партнёрстве с COVAX начнут бесплатно предоставлять вакцину Pfizer для детей в возрасте от пяти до 12 лет. Первая отгрузка из 300 тыс. доз отправляется сегодня в Монголию, 2,2 млн доз будет направлено в Непал», — указал Блинкен, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

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Он также добавил, что запас вакцины есть и его хватит для нуждающихся стран, которые могут обратиться к Америке за помощью в борьбе с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня американская компания Pfizer обратилась в Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с просьбой одобрить её вакцину от COVID-19 для детей младше пяти лет. Компания предоставила регулятору данные своих последних испытаний, указав, что три укола её вакцины вызвали сильный иммунный ответ у шестимесячных детей. Уточняется, что младенцы получали не полную дозу препарата.

Отметим, что спрос на вакцинацию среди детей от пяти до 12 лет оказался низким.