Токио, 16 июня 2022, 08:56 — REGNUM Почти в полутысяче проведённых в США, Европе и Японии за пять лет исследованиях, обладающих военным потенциалом, были задействованы структуры, связанные с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Об этом 16 июня сообщает газета Nikkei.
По данным её экспертов, было выявлено 473 исследовательских проекта, результаты которых могли попасть в руки китайских военных. В их числе, 188 исследований были посвящены изучению гиперзвуковых систем, 167 — созданию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) потенциально двойного назначения. 118 работ были посвящены материалам, поглощающим радиоволны.
Отмечается, что ограничения на включение в эти проекты изначально отсутствовали в связи с их нацеленностью на коммерческое применение. Эксперты издания считают высокой опасность того, что власти Китая используют полученные технологии для повышения своего военного потенциала.
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