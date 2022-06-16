Токио, 16 июня, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Почти в полутысяче проведённых в США, Европе и Японии за пять лет исследованиях, обладающих военным потенциалом, были задействованы структуры, связанные с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Об этом 16 июня сообщает газета Nikkei.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Солдаты армии НОАК

По данным её экспертов, было выявлено 473 исследовательских проекта, результаты которых могли попасть в руки китайских военных. В их числе, 188 исследований были посвящены изучению гиперзвуковых систем, 167 — созданию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) потенциально двойного назначения. 118 работ были посвящены материалам, поглощающим радиоволны.

Отмечается, что ограничения на включение в эти проекты изначально отсутствовали в связи с их нацеленностью на коммерческое применение. Эксперты издания считают высокой опасность того, что власти Китая используют полученные технологии для повышения своего военного потенциала.

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