Донецк, 16 июня 2022, 08:53 — REGNUM Власти Великобритании не обращались в суд ДНР по поводу вынесенного двоим подданным этой страны смертного приговора, сообщила адвокат британского наёмника Шона Пиннера Юлия Церковникова.
По ее словам, она не выявила нарушений законодательства при вынесении приговора британским военнопленным.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни ранее взятых в плен британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима.
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