Донецк, , 08:53 — REGNUM Власти Великобритании не обращались в суд ДНР по поводу вынесенного двоим подданным этой страны смертного приговора, сообщила адвокат британского наёмника Шона Пиннера Юлия Церковникова.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Насколько мне известно, от страны, гражданином которой является Шон Пиннер, в адрес государственных органов Донецкой Народной Республики никаких обращений не поступало», — цитирует ее ТАСС.

По ее словам, она не выявила нарушений законодательства при вынесении приговора британским военнопленным.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни ранее взятых в плен британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима.

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