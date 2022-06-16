Донецк, 16 июня, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Власти Великобритании не обращались в суд ДНР по поводу вынесенного двоим подданным этой страны смертного приговора, сообщила адвокат британского наёмника Шона Пиннера Юлия Церковникова.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Насколько мне известно, от страны, гражданином которой является Шон Пиннер, в адрес государственных органов Донецкой Народной Республики никаких обращений не поступало», — цитирует ее ТАСС.

По ее словам, она не выявила нарушений законодательства при вынесении приговора британским военнопленным.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни ранее взятых в плен британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима.

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