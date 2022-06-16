Пекин, , 08:52 — REGNUM Сигналы, которые, как считают астрономы из КНР, могли посылать внеземные цивилизации, были ранее зафиксированы китайским радиотелескопом FAST. Об этом 16 июня сообщает китайское издание «Пэнпай».

Радиотелескоп FAST Nrscc.gov.cn

Как заявил глава китайской Группы исследования внеземных цивилизаций профессор Чжан Тунцзе, слова которого приводятся в статье, в 2020 году в ходе проведения анализа полученных с помощью радиотелескопа FAST в 2019 году данных были выделены две группы «подозрительных» сигналов, каковые «могли исходить от внеземной цивилизации».

Также профессор уточнил, что в 2022 году группой исследователей был найден еще один «подозрительный» сигнал во время наблюдения за одной из экзопланет.

В то же время, Чжан Тунцзе подчеркнул, что возможность того, что такие «подозрительные сигналы» были вызваны радиопомехами, является очень высокой и потому нужно дополнительно подтвердить или исключить такую версию, что займет продолжительный период времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Лхасе состоялась церемония закладки фундамента Тибетского планетария. Планетарий, открытие которого запланировано на 2024 год, станет самым высоким в мире.