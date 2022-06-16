Екатеринбург, 16 июня, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Екатеринбурге началось строительство ещё одной дороги от микрорайона Уктус до Химмаша, сообщили журналистам в городской администрации. Против её появления выступали местные жители.

Pixabay.com Знак «Ремонт дороги»

По словам директора МКУ «Городское благоустройство» Павла Азанова, протяжённость участка между улицами Молодогвардейцев и Химмашевской составит 1,5 километра, ширина проезжей части — 7,5 метра. Дорога будет двухполосной. Строительство пройдёт в два этапа. Дорогу планируют открыть к 2024 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, местные жители опасаются того, что из-за строительства дороги они останутся без парковки и прогулочной зоны. Ради появления дороги вырубят деревья и снесут гаражи. При этом дорога, соединяющая Уктус и Химмаш уже есть. Она сделана из бетона и находится в плохом состоянии.