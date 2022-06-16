Новосибирск, 16 июня, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Новосибирск в 2022 году получит девять новых троллейбусов. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Mosgortrans.ru Троллейбус

«В апреле подали заявку в Минтранс России. По результатам конкурса Новосибирск — на первом месте. Город получит 58 новых троллейбусов. Уже в этом году придут первые девять машин, — уточнил он в своём телеграм-канале. — Все троллейбусы на автономном ходу. Это позволит продлить и оптимизировать ряд существующих маршрутов».

По данным мэра, за последние годы на совместном с Белоруссией предприятии «БКМ-Сибирь» произведено 37 новых трамваев, в 2022 году город получит ещё пять вагонов. За два года всего приобретено 205 новых автобусов, 155 уже вышли на маршруты, 50 поступят до конца июня.