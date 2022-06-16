Оттава, 16 июня, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Канада утилизировала почти 15 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции из-за истечения сроков годности ампул. Об этом 15 июня сообщила газета The National Post со ссылкой на отчет канадского парламента.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Согласно документу, речь идет о 13,6 млн доз вакцины британско-шведской компании AstraZenесa и около 1,2 млн доз препарата американской фирмы Moderna. В минздраве Канады рассказали, что до того, как срок годности истек, Оттава хотела передать указанные дозы в качестве пожертвования другим странам, но те отказались принять вакцины «из-за отсутствия спроса», а также «из-за проблем с распределением».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе власти Уганды объявили об уничтожении 400 тысяч доз вакцины Moderna из-за истечения сроков годности препарата.