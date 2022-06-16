Бай-Тайгинский район, Тува, , 08:49 — REGNUM В Туве перед судом предстанет 53-летний житель Бай-Тайгинского района по обвинению в убийстве двух человек. Преступление было совершено ночью, спустя пару часов после наступления нового 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, фигурант распивал спиртное в селе Шуй в компании местных жителей. В ходе гулянки между ним и его 49-летним родным братом, а также знакомым 43 лет произошла ссора.

«В результате чего обвиняемый имевшимся при себе ножом поочередно нанёс удары в область грудной клетки потерпевших, причинив им телесные повреждения в виде проникающих колото-резаных ран, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни и повлекшие их смерть», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

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