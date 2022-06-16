Токио, , 08:48 — REGNUM Продюсер Синдзи Хашимото, недавно ушедший из японской игровой компании Square Enix, нашёл новую работу. Об этом 16 июня сообщает портал Gematsu.

Логотип компании Square Enix Компания Square Enix ©

Хашимото занял в Sony Music Entertainment должность старшего советника, кроме того, он также стал членом совета директоров дочерней компании ForwardWorks. Продюсер сообщил, что продолжит заниматься индустрией развлечений, при этом отметив, что пока не может рассказать, над чём будет работать. «Когда покажется, что пришло время, я обязательно поделюсь с вами новостями», — сказал Хашимото, добавив, что в свои 64 года он воспринимает происходящее как «новое приключение».

Напомним, Синдзи Хашимото проработал в Square Enix 28 лет. Он занимал должности бренд-менеджера франшизы Final Fantasy, исполнительного директора Square Enix Holdings и участвовал в создании игр серии Kingdom Hearts.

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