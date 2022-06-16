Чебоксары, 16 июня, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Череду мероприятий в рамках празднования чувашского Акатуя, которые идут в районах республики, продолжит праздник в Москве. 18 июня в столичном Доме национальностей состоится «Акатуй — 2022», при этом впервые будет идти интернет-трансляция праздника, сообщил ИА REGNUM спикер Госсовета Чувашии, президент Федеральной национально-культурной автономии чувашей России Леонид Черкесов.

Cap.ru Фрагмент чувашской вышивки

По его словам, два года пандемия коронавируса «мешала собраться землякам» в Москве «на самом главном национальном празднике».

«Поэтому к организации московского «Акатуя — 2022» подошли с особым вниманием. Мы постарались сделать так, чтобы он был интересен и для представителей других культурных автономий», — говорит Леонид Черкесов.

Праздник состоится 18 июня на территории Дома национальностей в Москве и будет транслироваться в прямом эфире, а позже появится запись мероприятия.

Организаторы отмечают, что на одной площадке выступят профессиональные артисты и коллективы художественной самодеятельности из Москвы, Чувашии, Ульяновской области и других регионов. Здесь же будет организована выставка работ чувашских художников и фотографов, свою продукцию представят известные производители республики.

Помимо этого, гости праздника также смогут познакомиться с чувашскими национальными костюмами и попробовать блюда национальной кухни. Кроме того, пройдут состязания по национальной борьбе кӗрешӳ, поднятию гирь и армрестлингу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года чувашский Акатуй отметили на региональном уровне в Ульяновской области. В частности, был открыт памятник в честь 150-летия создания чувашской письменности, который губернатор Ульяновской области Алексей Русских назвал символом «нерушимой многовековой дружбы».