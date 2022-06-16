Самара, 16 июня, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Главу города Отрадный осудили за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности коммунальной организации в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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В суде было установлено, что с ноября 2018 года по июнь 2020 года фигурант уголовного дела утвердил постановления, которыми в нарушение законодательства распределил тепловые нагрузки в схеме теплоснабжения в пользу АО «СамРЭК». В итоге конкурирующая компания ООО «ГОТЭ» была лишена возможности оказывать подобные услуги и приостановила работу котельной.

Сообщается, что причиненный организации ущерб составил свыше 2,9 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Суд признал подсудимого виновным, оштрафовал его на сто тысяч рублей и лишил права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на три года. Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании суммы причиненного ущерба.