Верхняя Пышма, Свердловская область, 16 июня, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Сотрудники МВД пресекли деятельность нарколаборатории в Верхней Пышме Свердловской области. Наркотики изготавливали и сбывали двое братьев, сообщили журналистам в МО МВД «Верхнепышминский».

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Уральцев задержали. При опросе один из них сообщил, что его брат работал наркокурьером и предложил ему стать химиком и варить наркотики. Братья купили дом в Верхней Пышме и организовали там наркобизнес. На втором этаже дома они обустроили нарколабораторию.

При задержании у уральцев изъяли около 2,5 кг наркотических веществ. Возбуждено уголовное дело.