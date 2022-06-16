Новосибирск, 16 июня, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Заельцовский парк Новосибирска откроется после обновления в День города — 26 июня. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.

Tularegion.ru Парк

«Излюбленное место горожан и самый большой парк Новосибирска — Заельцовский — в завершающей стадии благоустройства. Его готовность — более 90%», — написал Локоть в своём телеграм-канале.

Отметим, что на территории парка заменили коммуникации, были разделены пешеходная и велосипедная зоны, в центре модернизирована площадка с большой сценой.

По данным главы города, к октябрю будет закончен монтаж малой сцены и обустройство технической зоны.