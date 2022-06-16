Абакан, , 08:42 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 13 случаев заражения коронавирусом, выздоровели девять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 июня в республиканском правительстве.

Пациент на ИВЛ Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Восемь новых случаев COVID-19 подтверждено в Абакане, три — в Таштыпском районе, по одному — в Аскизском и Усть-Абаканском районах.

Всего с начала 2022 года в Хакасии выявлено 34 246 носителей коронавируса. На сегодняшний день в регионе амбулаторно лечатся 40 (-8) ковид-пациентов, в стационаре — 46 (-3). Два человека — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в Хакасии было подтверждено девять случаев заражения, выздоровели 29 человек.

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