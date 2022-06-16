Москва, 16 июня, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Российские комплексы и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) показали высокую эффективность в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 16 июня заявили в госкорпорации «Ростех».

Mil.ru Специалисты РЭБ за работой

В корпорации подчеркнули, что самые разные системы РЭБ сейчас успешно проходят «проверку боем».

«Глушат» каналы связи противника, системы наведения, оставляя их без «глаз» и «ушей». Также подтверждают способность эффективно бороться с беспилотниками, подавлять каналы управления и передачи данных между оператором и дроном, спутниковую навигацию», — цитирует РИА Новости слова представителя Ростеха.

В госкорпорации также отметили, что высокую эффективность демонстрируют разработанные предприятиями противодронные ружья. Они позволяют подавлять малые беспилотники и коптеры, которые противник активно использует для разведки.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России впервые опубликовало видеозапись боевой работы новейшего российского комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Палантин» в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины. Уточняется, что комплекс «Палантин» блокирует сигнал управления разведывательными беспилотными летательными аппаратами ВСУ, подавляет очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника.

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