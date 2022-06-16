Асиновский район, Томская область, , 08:41 — REGNUM В Асиновском районе Томской области две человека погибли в результате столкновения автомобиля с лосем. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

ДТП в Томской области УМВД по Томской области

Авария произошла вечером 12 июня на 44 км дороги Камаевка — Асино — Первомайское. Предварительно установлено, что 64-летний водитель автомобиля Mazda6 сбил перебегавшего дорогу животное, после чего съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП.

«В результате происшествия водитель и 13-летний мальчик-пассажир погибли», — отметили в ведомстве.

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